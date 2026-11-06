China Banking legte Quartalsergebnis vor

China Banking lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.02 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Banking noch ein Gewinn pro Aktie von 2.68 PHP in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 21.02 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 17.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Banking 25.57 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch