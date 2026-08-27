China Avic Avionics Equipment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Avic Avionics Equipment präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 6.33 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.36 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch