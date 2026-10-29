China Avic Avionics Equipment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Avic Avionics Equipment hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte China Avic Avionics Equipment ebenfalls ein EPS von 0.070 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Avic Avionics Equipment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.01 Milliarden CNY im Vergleich zu 5.53 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch