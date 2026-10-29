China Automotive Engineering Research Institute: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Automotive Engineering Research Institute stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.27 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat China Automotive Engineering Research Institute mit einem Umsatz von insgesamt 1.26 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12.74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch