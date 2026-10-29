China Animal Husbandry Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Animal Husbandry Industry stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CNY gegenüber 0.140 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.65 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.40 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch