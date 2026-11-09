China Airlines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Airlines hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.72 TWD. Im letzten Jahr hatte China Airlines einen Gewinn von 0.490 TWD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat China Airlines 65.12 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50.87 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch