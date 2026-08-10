China Airlines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Airlines hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Airlines ein EPS von 0.630 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 63.82 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 51.33 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch