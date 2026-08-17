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17.08.2026 06:37:00
CHIN YANG INDUSTRY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CHIN YANG INDUSTRY präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 89.00 KRW gegenüber 167.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.69 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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