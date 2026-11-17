CHIN YANG INDUSTRY hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81.00 KRW gegenüber 164.00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.64 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 23.54 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch