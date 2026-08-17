Chin Yang Chemical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chin Yang Chemical hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 9.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.07 Prozent auf 5.31 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Chin Yang Chemical 5.42 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch