Chin-Poon Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chin-Poon Industrial liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chin-Poon Industrial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.45 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chin-Poon Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 TWD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.24 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chin-Poon Industrial einen Umsatz von 4.09 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch