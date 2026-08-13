CHIMNEY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHIMNEY lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3.48 JPY gegenüber 3.29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

CHIMNEY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch