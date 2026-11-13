CHIMNEY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CHIMNEY hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.20 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

CHIMNEY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch