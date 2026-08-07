Chimera Investment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chimera Investment hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Chimera Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 198.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch