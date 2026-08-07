Chime Financial A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chime Financial A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresviertel waren -2.490 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 669.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chime Financial A 521.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch