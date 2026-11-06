Chime Financial A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chime Financial A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.88 Prozent auf 718.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 488.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch