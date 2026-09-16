Childrens Place Retail Stores: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Childrens Place Retail Stores hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Childrens Place Retail Stores hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.240 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 241.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Childrens Place Retail Stores 298.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch