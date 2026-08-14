CHIKARANOMOTO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHIKARANOMOTO hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHIKARANOMOTO ein EPS von 21.28 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CHIKARANOMOTO einen Umsatz von 8.51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch