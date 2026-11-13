CHIKARANOMOTO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CHIKARANOMOTO präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CHIKARANOMOTO 12.22 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.50 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.79 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch