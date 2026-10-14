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14.10.2026 06:37:00
CHIIKISHINBUNSHA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CHIIKISHINBUNSHA hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14.78 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.36 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810.5 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 0.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 813.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 19.610 JPY. Im Vorjahr waren 3.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5.77 Prozent auf 3.34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3.15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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