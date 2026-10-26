Chifeng Jilong Gold Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chifeng Jilong Gold Mining hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.34 HKD, nach 0.550 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.57 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.68 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch