Chifeng Jilong Gold Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chifeng Jilong Gold Mining hat am 21.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.60 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.430 HKD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Chifeng Jilong Gold Mining mit einem Umsatz von insgesamt 4.38 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.03 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 44.54 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1.83 HKD gegenüber 1.16 HKD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13.70 Milliarden HKD gegenüber 9.78 Milliarden HKD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1.86 HKD sowie einen Umsatz von 14.70 Milliarden HKD prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch