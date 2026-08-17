CHIeru: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CHIeru gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 49.22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.20 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.05 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch