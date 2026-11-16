CHIeru präsentierte Quartalsergebnisse

CHIeru stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHIeru ein EPS von 29.67 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13.28 Prozent auf 2.13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte CHIeru 2.45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch