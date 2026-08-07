Chicony Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chicony Electronics präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.06 TWD gegenüber 3.40 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.39 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.49 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch