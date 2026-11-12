Chicony Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chicony Electronics präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.01 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.87 TWD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Chicony Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 19.79 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.81 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 20.22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch