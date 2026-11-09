Chicago Rivet Machine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chicago Rivet Machine hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.95 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.070 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.5 Millionen USD – ein Plus von 2.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chicago Rivet Machine 7.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch