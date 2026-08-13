Chicago Atlantic Real Estate Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chicago Atlantic Real Estate Finance hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 15.2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch