Chicago Atlantic Real Estate Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chicago Atlantic Real Estate Finance stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.420 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch