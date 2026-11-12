Chiba Kogyo Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chiba Kogyo Bank hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 57.45 JPY, nach 35.01 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 15.66 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch