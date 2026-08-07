Chiba Kogyo Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chiba Kogyo Bank hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 47.64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49.97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11.78 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch