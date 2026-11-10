Chiba Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chiba Bank hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 40.95 JPY. Im letzten Jahr hatte Chiba Bank einen Gewinn von 31.71 JPY je Aktie eingefahren.

Chiba Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108.72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 93.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch