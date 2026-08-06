Chiba Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chiba Bank hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.06 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chiba Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 823.7 Millionen USD im Vergleich zu 610.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch