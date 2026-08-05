Chiba Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chiba Bank hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 43.16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 131.26 Milliarden JPY gegenüber 88.20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch