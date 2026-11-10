Chiba Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chiba Bank liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chiba Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.08 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 634.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 682.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch