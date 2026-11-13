Chiangmai Frozen Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chiangmai Frozen Foods hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.08 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chiangmai Frozen Foods 0.040 THB je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 263.5 Millionen THB – eine Minderung von 2.34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 269.9 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch