Chia Tai Enterprises International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chia Tai Enterprises International stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.200 HKD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chia Tai Enterprises International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 942.9 Millionen HKD im Vergleich zu 838.5 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch