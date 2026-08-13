Chia Tai Enterprises International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chia Tai Enterprises International hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 HKD gegenüber 0.290 HKD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28.70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880.8 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.24 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch