Chew a Aktie 47714566 / US16679L1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 16:33:43
Chewy Stock Falls 8% Despite Higher Q2 Earnings
(RTTNews) - Chewy Inc. (CHWY) shares are currently trading at $21.47, down $1.80, or 7.73 percent on Wednesday, despite the online pet retailer reporting higher earnings and revenue for the second quarter.
Chewy closed the previous session at $23.27 and opened at $21.85 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $20.77 and $22.41, with volume at 4.77 million shares, compared with average volume of 8.60 million. Its 52-week range is $17.40 to $40.55.
Chewy reported net income of $80.5 million, or $0.20 per share, compared with $62.0 million, or $0.14 per share, a year earlier. Adjusted earnings came in at $148.8 million, or $0.36 per share. Revenue increased 7.3 percent to $3.330 billion from $3.104 billion in the prior-year quarter.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-
|
08.09.26
|Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.08.26
|Erste Schätzungen: Chewy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.06.26
|Ausblick: Chewy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|Erste Schätzungen: Chewy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.