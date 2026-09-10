Chewy A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chewy A gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 USD, nach 0.140 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Chewy A im vergangenen Quartal 3.33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chewy A 3.10 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch