Chevron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chevron hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 474.32 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 151.12 ARS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Chevron mit einem Umsatz von insgesamt 97’844.43 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64’087.90 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 52.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch