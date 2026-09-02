Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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02.09.2026 18:51:00
Chevron: US-Ölriese will nach Donald Trumps Öldeal Ölförderung in Venezuela verdoppeln
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
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|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
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Chevron am 02.09.2026
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Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.