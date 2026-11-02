Chevron: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chevron lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.82 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 65.24 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chevron 48.24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch