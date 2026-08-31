Surge Holdings Aktie 59641027 / US86882L1052
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31.08.2026 17:30:00
Chevron, ONGC and GE Vernova Near Final Venezuela Energy Deals
Supply issues have been tightening the Chinese coking coal market for months, pushing the price of the key steelmaking raw material a record 46% in August alone, the biggest surge on record. Coking coal futures on China’s Dalian exchange were rising by 6% on Monday afternoon local time amid persistent supply issues following the mining disaster in May and increased safety checks on other Chinese mines. But more importantly, the futures were on track to post a record-setting 46% monthly surge, the biggest on record since the Dalian coking…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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