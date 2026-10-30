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30.10.2026 11:21:56
Chevron Corp. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Chevron Corp. (CVX) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $9.924 billion, or $5.06 per share. This compares with $3.539 billion, or $1.82 per share, last year.
Excluding items, Chevron Corp. reported adjusted earnings of $10.36 billion or $5.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 36.3% to $67.798 billion from $49.726 billion last year.
Chevron Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.924 Bln. vs. $3.539 Bln. last year. -EPS: $5.06 vs. $1.82 last year. -Revenue: $67.798 Bln vs. $49.726 Bln last year.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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