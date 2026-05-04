Chevron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chevron hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.11 USD, nach 2.00 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.56 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 46.25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch