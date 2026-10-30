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Geschäftszahlen 30.10.2026 14:37:00

Chevron-Aktie zieht an: US-Ölkonzern verdient deutlich mehr als erwartet

Chevron-Aktie zieht an: US-Ölkonzern verdient deutlich mehr als erwartet

Kräftig gestiegene Preise für Rohöl und deutlich höhere Raffineriemargen haben dem US-Ölkonzern Chevron deutlich mehr Gewinn in die Kassen gespült.

ExxonMobil
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Das Unternehmen konnte den auf die Aktionäre anfallenden Gewinn im dritten Quartal mit gut 9,9 Milliarden US-Dollar (8,84 Mrd Euro) im Jahresvergleich fast verdreifachen, wie es am Freitag in Houston mitteilte. Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,85 auf 5,28 Dollar. Die Texaner übertrafen damit die Erwartungen. Die Chevron-Aktie legte um 1,64 Prozent zu auf 235,27 US-Dollar.

In den Vereinigten Staaten habe die Förderung im dritten Quartal zum fünften Mal in Folge bei über zwei Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gelegen, berichtete Unternehmenschef Mike Wirth. Zudem habe das Unternehmen Rekorde bei der verarbeiteten Rohölmenge sowie bei der Produktion im östlichen Mittelmeer und in Australien erzielt.

Auch der US-Konkurrent Exxonmobil verdiente im Quartal dank der stark gestiegenen Benzin- und Dieselpreise deutlich mehr. Der Gewinn in den drei Monaten bis Ende September betrug 15,4 Milliarden Dollar, wie Exxonmobil ebenfalls am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern einen Überschuss von knapp 7,6 Milliarden Dollar ausgewiesen.

Chevron und Exxonmobil reihen sich neben Shell, BP und TotalEnergies in die Liste der Konzerne ein, die ihre Gewinne deutlich steigern konnten. Die Ölgiganten erzielen von der Rohölförderung über die Raffination bis hin zum Handel höhere Margen. Da der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar stark eingeschränkt ist, sind die Preise für Alternativen zu Rohöl aus dem Persischen Golf in die Höhe geschossen. Ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien verschärfen die Engpässe zusätzlich.

/mne/stw/mis

HOUSTON (awp international)

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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