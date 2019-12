Chevron-Aktie schwach: Chevron schreibt wegen niedriger Gaspreise bis zu 11 Milliarden USD ab

Der US-Energiekonzern Chevron hat wegen anhaltend niedriger Gaspreise eine Milliardenabschreibung angekündigt.

Der Wert der Assets vor allem in den USA müsste um 10 Milliarden bis 11 Milliarden US-Dollar verringert werden, kündigte die Chevron Corp an. Einige der Geschäfte dürften wegen des Öl - und Gasüberangebots in naher Zukunft nicht profitabel sein. Aus diesem Grund will Chevron auch den Verkauf von Assets prüfen.

Chevron-CEO Mike Wirth erklärte, dass sich der Konzern verstärkt auf die Assets konzentrieren wolle, die vielversprechend seien. Dazu gehörten beispielsweise das Schiefergasgeschäft in Texas, das Chevron ausbauen wolle.

Auch andere Konzerne der Branche dürften angesichts des Überangebots Abschreibungen ankündigen. Der spanische Öl- und Chemiekonzern Repsol hatte bereits Anfang Dezember für 2019 eine Wertminderung nach Steuern von rund 4,8 Milliarden Euro angekündigt - vornehmlich auf Explorations- und Förderanlagen in den USA und Kanada, wo die Erwartungen an die zukünftigen Gaspreis gesunken seien.

Die Chevron-Aktie gibt im NYSE-Handel derzeit 0,65 Prozent ab auf 117,12 US-Dollar.

DJG/DJN/kla/sha

NEW YORK (Dow Jones)