Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Beamtenaussagen 01.09.2026 20:32:38

Chevron-Aktie im Plus - US-Insider über Expansionspläne in Venezuela

Chevron-Aktie im Plus - US-Insider über Expansionspläne in Venezuela

Der US-Ölriese Chevron plant nach Angaben eines US-Regierungsbeamten die Ausweitung seiner bestehenden Aktivitäten in Venezuela.

Chevron
168.25 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen
Das Unternehmen werde den Ausbau in Kürze bekanntgeben, wodurch sich die Produktionskapazität erhöhen solle, hiess es von dem Regierungsbeamten.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass das texanische Ölunternehmen kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung stehe. Es gehe um Betriebsrechte im Kontext zweier Ölfelder. Diese liegen demnach in der Nähe eines Ölfeldes, das ein Joint Venture, an dem Chevron beteiligt ist, bereits betreibe.

Vor Tagen war bekanntgeworden, dass sich die USA riesige Ölvorkommen in dem südamerikanischen Land sichern. Die Vereinigten Staaten erlangen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump die mehrheitliche Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel an Ölreserven. Das entspräche rund einem Fünftel der geschätzten Vorkommen Venezuelas. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter.

Damit verdoppeln die Vereinigten Staaten ihre amerikanischen Ölreserven und erhöhen die Versorgungsmöglichkeit erheblich. Nach Darstellungen der venezolanischen Regierung geht es um 17 Ölfelder. Nach US-Angaben sollen mehr als 100 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen in die Ölindustrie fliessen. Im NYSE-Handel gewinnt die Chevron-Aktie zeitweise 1,91 Prozent auf 210,09 US-Dollar.

/rin/DP/he

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

Ölaktien im Vergleich: ExxonMobil, Chevron oder Occidental - wer hat mehr Potenzial?
IEA korrigiert Ölangebot kräftig nach unten - wie reagieren Aktien von Exxon und Chevron?
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben

Bildquelle: Lowe Llaguno / Shutterstock.com,LesPalenik / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Chevron Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten