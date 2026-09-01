Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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01.09.2026 20:32:38
Chevron-Aktie im Plus - US-Insider über Expansionspläne in Venezuela
Der US-Ölriese Chevron plant nach Angaben eines US-Regierungsbeamten die Ausweitung seiner bestehenden Aktivitäten in Venezuela.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass das texanische Ölunternehmen kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung stehe. Es gehe um Betriebsrechte im Kontext zweier Ölfelder. Diese liegen demnach in der Nähe eines Ölfeldes, das ein Joint Venture, an dem Chevron beteiligt ist, bereits betreibe.
Vor Tagen war bekanntgeworden, dass sich die USA riesige Ölvorkommen in dem südamerikanischen Land sichern. Die Vereinigten Staaten erlangen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump die mehrheitliche Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel an Ölreserven. Das entspräche rund einem Fünftel der geschätzten Vorkommen Venezuelas. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter.
Damit verdoppeln die Vereinigten Staaten ihre amerikanischen Ölreserven und erhöhen die Versorgungsmöglichkeit erheblich. Nach Darstellungen der venezolanischen Regierung geht es um 17 Ölfelder. Nach US-Angaben sollen mehr als 100 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen in die Ölindustrie fliessen. Im NYSE-Handel gewinnt die Chevron-Aktie zeitweise 1,91 Prozent auf 210,09 US-Dollar.
/rin/DP/he
WASHINGTON (awp international)
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