Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’653 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’932 0.1%  Euro 0.9136 0.2%  EStoxx50 6’003 0.3%  Gold 5’001 -0.8%  Bitcoin 52’884 0.1%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 67.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Chevron-Aktie: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet
So steht es am Montag um Franken, Euro und US-Dollar
Allianz-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Deutsche Börse-Aktie tiefer: Euronext-Chef bringt Zusammenarbeit ins Spiel
Suche...

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Mittelmeer 16.02.2026 12:04:36

Chevron-Aktie: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet

Chevron-Aktie: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet

Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy hat eine neue Phase der Energieerkundung im Mittelmeer begonnen.

Chevron
141.62 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen
Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.

Griechenland und die USA

International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.

Strategische Neuausrichtung der EU

Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hiess es aus Kreisen der Regierung in Athen.

/tt/DP/stw

ATHEN (awp international)

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Bildquelle: Lowe Llaguno / Shutterstock.com